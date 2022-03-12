Продолжается эвакуация азербайджанских граждан из Украины через территорию соседних с ней стран. Об этом говорится в сообщении МИД АР.

«До 14 марта в Азербайджан эвакуировано более 7 500 человек. Около 3 000 из них вывезены чартерными рейсами, а более 4 500 человек - наземным путем.

Для эвакуации наших граждан азербайджанским правительством до настоящего момента организовано 15 чартерных рейсов из румынских городов Яссы и Бухареста, из польского Катовице. Предпочтение было отдано женщинам, детям, пожилым и больным людям, а также другим лицам из уязвимых групп», - отмечается в сообщении.