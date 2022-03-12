Китай дал понять России, что готов оказать ей военную и экономическую помощь в войне против Украины, сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на анонимные американские источники. Источники рассказали, что американская разведка распространяет эту информацию среди союзников путем дипломатической переписки, а также при личных встречах.

При этом источник Reuters сообщил, что Пекин, как ожидается, публично будет отрицать факт подобных переговоров с Россией и свои планы помочь ей.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзян в понедельник действительно назвал дезинформацией появившиеся накануне сообщения о том, что Москва просила у Пекина военную помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также назвал эти публикации не соответствующими действительности и добавил, что «Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции».