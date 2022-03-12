У российского журналиста Владимира Соловьева обнаружили еще два дорогостоящих объекта недвижимости в Италии. Эту недвижимость Соловьева за границей еще не арестовали. Об этом сообщили расследователи команды российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, у Соловьева есть недвижимость в дорогой вилле Мария у озера Комо. Ему принадлежит не вся вилла, а только ее часть.

Также Соловьев располагает огромным двухэтажным особняком, купленным его матерью в 2021 году. Особняк оценивают в миллионы евро. У мамы россиянина таких средств не было.