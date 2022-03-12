Телеканал Fox News сообщил о ранении своего корреспондента в Киеве

Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов получил ранение в районе Киева во время освещения событий в Украине, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Журналист Fox News получил ранение во время сбора новостного материала в районе Киева. На данный момент у нас очень мало деталей. Наша команда на месте прилагает все усилия для того, чтобы получить больше информации о произошедшем», - сообщил ведущий телеканала во время эфира.

Имя журналиста не приводится. Между тем, ряд журналистов Fox News написали в Twitter, что пострадавший – корреспондент Бенджамин Холл, который активно освещает вопросы внешней политики.