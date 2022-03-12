Вечером в понедельник, 14 марта, сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова попыталась прервать эфир программы «Время», передает Meduza.

Она ворвалась в кадр, когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях. Женщина держала в руках плакат со словами «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Она несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет о санкциях.

После случившегося Первый канал начал проверку. Овсянникова задержана, в отношении нее собираются составить административный протокол.