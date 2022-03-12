ВС Украины: на Донецком направлении уничтожены техника и живая сила российских военных

«На Донецком направлении украинские военные отразили наступление врага и уничтожили до 100 российских военных и технику оккупантов». Об этом говорится в сообщении ВС Украины.

Отмечается, что сегодня в понедельник, 14 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские войска попытались прорвать оборону украинских вооруженных сил.

«В ходе отражения наступательных действий противник потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать оборону российские войска отступили», - заявили в пресс-службе ведомства.