Пентагон: Российское наступление застопорилось почти везде

В Пентагоне прошел уже традиционный анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Об этом сообщает ВВС.

По информации агентства, удар по полигону Яворов у польской границы 13 марта не повлиял на поставки оружия и боевой техники Украине: «Никаких американцев, ни военных, ни гражданских, там не было».

Отмечается, что российское наступление застопорилось почти по всем направлениям. В нескольких случаях российские войска остановились сознательно для перегруппировки, но в большинстве случаев это результат сопротивления украинцев. Это относится и к наступлению на Киев с северо-запада со стороны Гостомеля.