Пентагон: Российское наступление застопорилось почти везде
В Пентагоне прошел уже традиционный анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Об этом сообщает ВВС.
По информации агентства, удар по полигону Яворов у польской границы 13 марта не повлиял на поставки оружия и боевой техники Украине: «Никаких американцев, ни военных, ни гражданских, там не было».
Отмечается, что российское наступление застопорилось почти по всем направлениям. В нескольких случаях российские войска остановились сознательно для перегруппировки, но в большинстве случаев это результат сопротивления украинцев. Это относится и к наступлению на Киев с северо-запада со стороны Гостомеля.
Представитель военного ведомства не стал подтверждать сообщения о готовности Китая оказать России материальную помощь, но отметил, что если это случится, Китай ждут «последствия». О каких именно «последствиях» идет речь не уточняется.
Также в информации подчеркивается, что у России остается чуть менее 90% сил и средств, сосредоточенных на границах Украины перед вторжением.