Во Франции задержали активистов, ворвавшихся в виллу бывшего зятя Путина
Французская полиция в понедельник, 14 марта, задержала двух активистов, которые занимали роскошную виллу в Биаррице, которую связывают с бывшим зятем президента России Владимира Путина, пишет Reuters.
Ранее француз Пьер Афнер и белорусский политический беженец Сергей Савельев попали на виллу в воскресенье, намереваясь предоставить дом с восемью спальнями для размещения украинских беженцев.
«Пока власти США, Великобритании и Франции ищут способы экономически действовать против России, мы предпринимаем свои собственные действия», - сказал Савельев на видео, снятом на территории виллы.
Виллу связывают с Кириллом Шамаловым, бывшим зятем Путина и заместителем председателя нефтехимической компании «Сибур».
Двое задержанных активистов заявили, что обнаружили счета за коммунальные услуги и коммунальные платежи, адресованные компании SCI Atlantic и Татьяне Шамаловой. SCI Atlantic – фирма по недвижимости, директором которой, согласно документам французской компании, является Шамалов.