В Украине возбудили уголовное дело против Марии Захаровой
В Украине возбуждено уголовное дело в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает ТАСС.
Также уголовные дела возбуждены против главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.
По словам Венедиктовй, в уголовном деле уже более 60 подозреваемых российских чиновников и военных руководителей.