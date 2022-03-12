В ЕС остановили сертификацию российских авиакомпаний

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) вслед за санкциями Евросоюза против России приостановило действие сертификатов российских предприятий гражданской авиации, передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт авиарегулятора.

«EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции», - сказано в сообщении.

В списке организаций с приостановленными сертификатами перечислены крупнейшие российские авиакомпании («Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие), предприятия сферы техобслуживания авиатехники («А-Техникс», «S7 Инжениринг», «Волга-Днепр техникс» и другие).

Кроме того, в списке представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены: в их числе произведенные в РФ Superjet 100 и Ту-204. EASA также решила приостановить прием и рассмотрение уже поступивших от российских организаций заявок на сертификацию, сказано на сайте регулятора.