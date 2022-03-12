Белый дом: США «полностью сокрушили» экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками «полностью сокрушили» экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Каким будет конец игры, – это вопрос к президенту (РФ Владимиру) Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. И, опять же, он должен определить, как выглядит для него путь вперед», - сказала она на ежедневном брифинге для СМИ.