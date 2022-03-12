Глава Харькова: город атаковали «Искандерами» с территории России

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов написал в Telegram, что по городу в понедельник, 14 марта, ВС России наносили удары ракетами «Искандер».

«Противник продолжает обстреливать Харьков. Бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи. Сегодня они наносили удары, в том числе ракетными комплексами «Искандер». Количество пострадавших уточняется. По информации Штаба обороны – атаковали с территории России», - сообщил Синегубов.

Он призвал жителей Харькова обязательно прятаться в укрытия при звуках сирены и не пренебрегать правилами безопасности.