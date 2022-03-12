Макрон созвонится с Путиным в ближайшие часы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен вновь созвониться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие часы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен вновь созвониться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие часы.
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