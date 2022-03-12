США могут полностью запретить импорт из России

«Соединенные Штаты допускают среди последующих санкций полное эмбарго на российскую продукцию, а также блокировку международных водных путей для российских судов». Об этом замминистра финансов США Валли Адьемо рассказал в интервью CNBC, передает «Европейская правда».

На вопрос о том, насколько вероятно воплощение просьбы президента Украины Владимира Зеленского относительно закрытия международных водных путей для российских судов и полного эмбарго на российскую продукцию, Адьемо ответил, что Вашингтон продолжает давить на российскую экономику, чтобы она потеряла способность к влиянию.

«Мы продолжим оказывать давление на российскую экономику, чтобы она потеряла способность к силовому влиянию, будем дальше преследовать российские элиты, чтобы лишить ресурсов президента Владимира Путина. Мы будем использовать экспортный контроль, чтобы ухудшить их способность влиять на будущее, что согласуется с тем, чего просил президент Украины Зеленский», - заявил он.

Он отметил, что США определили цель внедрять такие меры, которые оказали бы максимальное влияние на Россию, и при этом наносили минимальный ущерб для стран-союзниц.