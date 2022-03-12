В Украине заявили о ликвидации известного сепаратиста «Клуни»

Под Мариуполем в понедельник, 14 марта, погиб один из бывших главарей донецких сепаратистов Тарас Гордиенко по прозвищу «Клуни», передает телеканал TSN.

Отмечается, что «Клуни» был главарем созданной в 2014 году в составе так называемого казачества группы «Б-2». Сепаратист принимал участие в боях против ВС Украины в Донецке. Также он закрывал с юго-запада Иловайский котел, в котором погибли много украинских военных.

В 2015 году Гордиенко был отстранен от командования, а затем был осужден.