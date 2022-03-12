Mazda оставит Россию без своих автомобилей

Mazda Motor Corporation заявила, что приостановила продажу автомобилей и автозапчастей на территории России. Об этом сообщается на странице компании Facebook.

Кроме того, Mazda пожертвует 1 млн евро Агентству ООН по делам беженцев.

«Компания глубоко расстроена происходящими в Украине событиями и перечисляет 1 млн евро Агентству ООН по делам беженцев, которое оказывает гуманитарную помощь пострадавшему населению в Украине и странах региона. Надеемся, что как можно скорее в Украину вернется мир и безопасность», - говорится в сообщении компании.