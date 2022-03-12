США предупредили Китай о последствиях поддержки России

«Меры, которые будут приняты против Китая в случае его поддержки России в обход американских санкций, будут значительными, однако США пока не обсуждали их детально с союзниками». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Ъ».

По ее словам, что касается того, как выглядят конкретные меры, Белый дом будет координировать свои действия с нашими партнерами и союзниками, чтобы принять это решение.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что американская делегация уже предупредила представителей Китая, что последствия поддержки России будут не только со стороны США, но и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.