США предупредили Китай о последствиях поддержки России
«Меры, которые будут приняты против Китая в случае его поддержки России в обход американских санкций, будут значительными, однако США пока не обсуждали их детально с союзниками». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Ъ».
По ее словам, что касается того, как выглядят конкретные меры, Белый дом будет координировать свои действия с нашими партнерами и союзниками, чтобы принять это решение.
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что американская делегация уже предупредила представителей Китая, что последствия поддержки России будут не только со стороны США, но и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Мы очень внимательно следим за тем, оказывает ли Китай или любая другая страна поддержку России в какой-либо форме: материальной, экономической, финансовой. Любая такая поддержка откуда-либо в мире вызывала бы у нас большое беспокойство. Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери», - сказал он.
Он также отметил, что Китай имеет огромное влияние на Россию» и должен использовать его.
Напомним, что ранее в Риме состоялись переговоры советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи.