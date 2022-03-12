В результате бомбардировки Чернигова погибли 10 человек
В понедельник, 14 марта, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова, заявила пресс-служба областной прокуратуры.
«Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета «Черниговская Политехника», рынок «Привокзальный», оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию КП «Черниговводоканал», административное здание АО «Черниговгаз» и 4 транспортных средства», – говорится в сообщении.
В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБ Украины будет вести досудебное расследование по уголовному производству.