Украинский охотник подорвал себя вместе с российскими военными

В Черниговской области в поселке Репки российские военные ворвались в дом к Кульгейко Анатолию Ивановичу – руководителю местного районного общества охотников. Захватчики требовали, чтобы он предоставил им список с именами всех охотников.

Не желая выдавать товарищей, Анатолий Кульгейко взорвал ручную гранату, убив нескольких военных. Об этом в Facebook сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Мужчина совершил свой подвиг 10 или 11 марта. Сам он тоже погиб от взрыва.

Российские солдаты вывезли с места происшествия трупы своих погибших, а также забрали раненых.