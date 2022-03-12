Украинский охотник подорвал себя вместе с российскими военными
В Черниговской области в поселке Репки российские военные ворвались в дом к Кульгейко Анатолию Ивановичу – руководителю местного районного общества охотников. Захватчики требовали, чтобы он предоставил им список с именами всех охотников.
Не желая выдавать товарищей, Анатолий Кульгейко взорвал ручную гранату, убив нескольких военных. Об этом в Facebook сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Мужчина совершил свой подвиг 10 или 11 марта. Сам он тоже погиб от взрыва.
Российские солдаты вывезли с места происшествия трупы своих погибших, а также забрали раненых.