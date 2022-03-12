В России распространяется слух о том, что с прилавков исчез сахар. В социальных сетях можно увидеть кадры, на которых видно, как в магазинах стоят очереди за сахарным песком.

«В субботу поутру в супермаркете видал, как бабушки и дедушки скупали сахарный песок. Торговали не больше 5 кг в одни руки, настолько кто поздоровей, занимали очередность по второму разу – дабы еще пять килограммов взять» - написал один из пользователей соц.сетей.

Ранее Минсельхоз и Минпромторг разрешили торговым сетям ограничивать торговлю социально значимых провиантов в одни десницы. Некоторые крупный гипермаркеты уже ввели ограничения: в объявлении в магазинах говорилось, что покупатель может купить не более 10 кг сахара.