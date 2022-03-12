В России люди выстроились в очередь за сахаром видео
В России распространяется слух о том, что с прилавков исчез сахар. В социальных сетях можно увидеть кадры, на которых видно, как в магазинах стоят очереди за сахарным песком.
«В субботу поутру в супермаркете видал, как бабушки и дедушки скупали сахарный песок. Торговали не больше 5 кг в одни руки, настолько кто поздоровей, занимали очередность по второму разу – дабы еще пять килограммов взять» - написал один из пользователей соц.сетей.
Ранее Минсельхоз и Минпромторг разрешили торговым сетям ограничивать торговлю социально значимых провиантов в одни десницы. Некоторые крупный гипермаркеты уже ввели ограничения: в объявлении в магазинах говорилось, что покупатель может купить не более 10 кг сахара.
В некоторых регионах России супермаркеты запретили покупать сахар более 2 килограммов.
Тем временем, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому запрещается экспорт из России сахара до 31 августа.