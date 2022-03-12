Azercell Exclusive скоро в Шуше!

Лидирующий оператор мобильной связи страны завершает подготовку к открытию офиса на улице Аслана Гарашарова, 2, для оперативного обслуживания абонентов, приезжающих и работающих в Шуше. Особенностью магазинов Azercell Exclusive является открытое пространство, удобный сервис и возможность широкого выбора.

В древней Шуше, считающейся гордостью Азербайджана, возрождается жизнь. Ведущиеся во всех направлениях восстановительные работы оживляют город. Компания «Azercell Telecom», которая вошла в Шушу вслед за нашей славной армией и первой развернула здесь мобильную сеть, теперь готовится к открытию своего первого офиса Exclusive в культурной столице.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», ООО «Azercell Telecom» стремится способствовать быстрейшему развитию освобожденных территорий и продолжает интенсивно строить инфраструктуру мобильной связи в Карабахе. Компания уже обеспечила высококачественными услугами мобильной связи Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

Также следует отметить, что Azercell стал первым мобильным оператором, установившим базовые радиостанции LTE на освобожденных территориях, и первым организовал обслуживание абонентов в реальном времени в Карабахе. Так, в сентябре прошлого года в рамках поездки в Шушу Мобильной Абонентской Службы Azercell было обслужено около 200 абонентов. Команда Azercell выполнила более 50 различных абонентских операций на большой площади перед мечетью Говхар Ага и зданием Исполнительной власти Шуши.

Azercell продолжает осуществлять широкомасштабные работы по расширению своей сети нового поколения в Карабахе, предоставлению высококачественных услуг связи и инновационных решений населению, возвращающемуся в эти районы.