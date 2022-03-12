Переговоры России и Украины. Обнадеживающее заявление Зеленского

Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он проинформировал, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. «Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом – как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», - сказал Зеленский.

Между тем, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение одной-двух недель, в крайнем случае – в мае.