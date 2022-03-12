Российская армия задействовала новые танки в Таджикистане

Современные танки Т-72Б3М, недавно поступившие на вооружение российской военной базы в Таджикистане, впервые применили на учениях. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

«Российские военнослужащие 201-й военной базы впервые применили новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М) в тактическом учении, которое стартовало в условиях горно-пустынной местности на юге Таджикистана», - говорится в сообщении.