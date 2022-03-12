В Киеве ночью 15 марта прогремело несколько взрывов, предположительно из-за ракетных ударов. Об этом сообщили украинские службы и СМИ.

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что рано утром в Подольском районе (один из центральных районов) украинской столицы снаряд попал в десятиэтажный жилой дом. Огонь распространился с первого по пятый этажи.

Всего, по словам очевидцев, в утренние часы прозвучало 4 взрыва. О жертвах информации нет.

По предварительной информации спасателей, в сгоревшей десятиэтажке был ранен один человек, он госпитализирован. Пожар потушили к семи утра по местному времени.