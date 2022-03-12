В Испании арестовали яхту российского миллиардера
Власти Испании арестовали яхту российского олигарха стоимостью в 140 млн долларов. Роскошное судно принадлежат бизнесмену, главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов», - цитирует британское издание премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Речь идет о яхте стоимостью около 140 млн долларов. Премьер добавил, что в ближайшее время будут арестованы суда других российских олигархов.
Источники Reuters уточнили, что 85-метровая яхта "Валери" принадлежит Сергею Чемезову.
Ранее власти Италии арестовали яхту стоимостью 578 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко.