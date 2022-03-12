8 электронных помощников весенней уборки

В этой статье мы поговорим об электронике, благодаря которой вы полюбите домашнюю работу и сэкономите ваше время. Весеннюю уборку невозможно представить без этих помощников.

Когда речь заходит о празднике Новруз, всем на ум в первую очередь приходит приготовление национальных сладостей, сэмэни и окрашивание яиц. Но есть еще одна, не менее важная традиция - генеральная уборка. Однако не секрет, что мало кто любит работу по дому.

Пылесос. Технология обновляется чуть ли не каждый час, но несмотря на это традиционные пылесосы остаются актуальными у подавляющего большинства. Когда речь идет о традиционных пылесосах, нельзя обойти вниманием модели бренда Philips. Пылесос Philips является одним из лучших в своем сегменте, а долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки. Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

Среди современных пылесосов беспроводные модели являются бесценными. Уборка станет веселой с беспроводным пылесосом Xiaomi с удобной панелью управления, которая отображает на дисплее режим уборки, уровень заряда батареи и другую информацию. Благодаря времени автономной работы до 65 минут пылесос подойдет для уборки даже очень больших домов.

Робот-пылесос Xiaomi подойдет как для сухой, так и для влажной уборки. Устройство имитирует ручную уборку и двигает насадкой в обоих направлениях — влево и вправо, что обеспечивает чистые и сияющие полы в доме. Этот пылесос сэкономит ваше время и энергию.

Пароочиститель – это еще один уникальный продукт для уборки дома. Многофункциональный пароочиститель, Steam Deerma Dem, защитит дом от бактерий. Этот прибор во время уборки способен уничтожить 99% бактерий. Помимо напольных покрытий, вы также можете использовать пароочиститель для очистки мягкой мебели, ковров, штор от трудноудаляемых загрязнений и масел. Этот инструмент для уборки станет защитником здоровья и гигиены, особенно в домах, где живут маленькие дети и домашние животные.

Стиральная машина. Сегодня невозможно представить современный дом без стиральной машины. Хотя на рынке можно найти чрезвычайно широкий выбор машин, мы постарались собрать для вас самые прочные и надежные модели. Например, стиральная машина LG включает 14 программ стирки: экономный, ночной режим, а также функции для стирки детской, черной и спортивной одежды и т.д. Машина имеет максимальную загрузку 7 кг и потребляет в общей сложности 48 литров воды за 1 полный цикл.

Еще одна популярная модель, которую мы можем порекомендовать, это стиральная машина Bosch с загрузкой 8 кг. Благодаря функции Bosch Reload вы можете добавлять белье даже во время стирки. Кроме того, в стиральной машине есть программа AllergyPlus для чувствительной и аллергичной кожи.

Посудомойка. Вы любите готовить, но не любите мыть посуду? Тогда посудомоечные машины станут для вас незаменимыми. Теперь ничто не может помешать вашим кулинарным опытам. Ведь посуду за вас вымоет посудомойка Electrolux. Благодаря вместимости 13 комплектов, эта посудомоечная машина класса энергопотребления A+, посуда в кратчайшие сроки станет на 100% чистой. Так что приглашайте гостей к праздничному столу и не беспокойтесь о грязной посуде.

Освежитель воздуха. Весенняя уборка окончена. Теперь пришло время освежить комнатный воздух. Освежитель Beurer сможет распределить по комнате ваши любимые ароматы. Настройте подсветку устройства под свое настроение и создайте приятную атмосферу.

Kontakt поздравляет всех азербайджанцев с наступающим праздником Новруз!

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

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