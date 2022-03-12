Племянника Назарбаева арестовали на два месяца

Антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что ею расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы.

«15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.», – передает РИА Новости сообщение суда. В нем также отмечается, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

АО «Казахтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании «Казахтелеком».