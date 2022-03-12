20-й день войны в Украине: на фронте без перемен

За сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины сражены четыре вертолета, один самолет, истребитель сбил крылатую ракету российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 15 марта.

В Генштабе сообщили, что на 20-е сутки состояние, положение и характер действий сил украинской обороны – без существенных изменений. Вооруженными силами Украины наносятся удары по тыловой инфраструктуре российских войск.

«Российские войска, задействованные в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах» - говорится в сообщении.