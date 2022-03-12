20-й день войны в Украине: на фронте без перемен
За сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины сражены четыре вертолета, один самолет, истребитель сбил крылатую ракету российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 15 марта.
В Генштабе сообщили, что на 20-е сутки состояние, положение и характер действий сил украинской обороны – без существенных изменений. Вооруженными силами Украины наносятся удары по тыловой инфраструктуре российских войск.
«Российские войска, задействованные в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Основные усилия были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах» - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры.
Россияне «пытаются взять Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки российских войск. Общие потери россиян составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь российская армия прекратила наступательные действия и отступила. Украинская артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники. Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады», - отмечается в сообщении.