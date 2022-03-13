New York Times: Россия ставит на ракеты новые ложные цели

Россия использует на своих ракетах, которыми она бьет по Украине, ранее неизвестные ложные цели, помогающие ракете преодолеть ПВО, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных военных чиновников.

По данным газеты, эти ракеты-обманки длиной около 30 сантиметров ставятся на баллистические ракеты "Искандер-М". Ракеты мешают радарам захватить главную цель, а также выделяют много тепла, отвлекая на себя теплонаводящиеся ракеты противника.

По словам американских чиновников, на ядерных ракетах такие цели-обманки ставятся уже полвека.