Россия наращивает импорт из Азербайджана
В России нет риска возникновения дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.
"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", — цитирует Абрамченко РИА Новости.
Она отметила, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России: "Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками".
По ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежным предприятиям, в том числе из Азербайджана, Турции, Индии, Китая, Беларуси, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационных яиц.
"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — подчеркнула Абрамченко.