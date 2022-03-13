Россия наращивает импорт из Азербайджана

В России нет риска возникновения дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", — цитирует Абрамченко РИА Новости.

Она отметила, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России: "Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками".