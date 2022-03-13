Сердар Бердымухамедов – новый президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана. За кандидата от Демократической партии проголосовали 72,97% избирателей, говорится в сообщении на сайте ЦИК.
«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», – говорится в сообщении.