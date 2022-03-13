11:12

Первая в Китае марка автомобилей класса люкс HONGQI (FAW Group) является единственным автомобильным заводом, выпускающим автомобили премиум-класса. Компания Cahan Motors, официальный дистрибьютор марки HONGQI (читается как Хунци) в Азербайджане, представила модель E-HS9. Производимые исключительно для высокопоставленных чиновников и бизнесменов автомобили HONGQI в настоящее время экспортируются в страны Европы, Саудовской Аравии, ОАЭ а также в 16 стран мира. Только за два месяца 2022 года в Норвегию было импортировано 3000 автомобилей.

HONGQI, что в переводе означает “красный флаг”, официально бросает вызов всем своим конкурентам в мировом автомобильном сегменте, используя технологии Toyota, а также пригласив в 2018 году бывшего дизайнера компании Rollse-Royсe Джайлса Тейлора (Giles Taylor) участвовать в своей производственной политике в качестве главного дизайнера автомобилей.

Вкратце о Hongqi E-HS9 можно сказать, что в люксовом сегменте мира на данный момент нет полностью электрического 2-го автомобиля таких размеров и хакактеристик. Характеристики модели Hongqi E-HS9: длина автомобиля составляет 5 метров 20 см, высота - 2 метра, ширина - 1 метр 70 см. Крутящий момент - 750 н/м. Мощность - 551 л.с., что даёт преимущество разгонятся до 100 км/ч за 4.8 сек.

Ёмкость литиевого аккумулятора - 99 кВтч. (является самым энергоёмким аккумулятором в Азербайджане на сегодняшний день). С помощью этих аккумуляторов можно проехать до 450 км в спортивном режиме и до 510 км в комфортном режиме. Зарядить автомобиль очень легко и быстро. Покупатель автомобиля получит портативное зарядное устройство в подарок от компании “Cahan Motors”. (Для возможности зарядки в пункте остановки – гараж и т.д) Автомобиль имеет 2 порта в зарядном отсеке. Порт переменного тока АС и порт постоянного тока DC. Они соответствуют европейским стандартам. Порт переменного тока позволяет комфортно заряжать автомобиль от сети 220В дома. Порт постоянного тока - для зарядки на зарядных станциях имеющихся в Азербайджане. С помощью порта постоянного тока вы можете получить полную мощность минимум за 30 минут и максимум за 2 часа, в зависимости от мощности электростанций. Когда вы заряжаете автомобиль, светодиодные индикаторы дают вам внешнюю информацию об оставшемся проценте заряда.

Автомобиль оборудован пневматической и полноприводной подвеской. Скрытые дверные ручки оборудованы удобным входом для хозяина. В автомобиле установлено 4 монитора . 3 из них — для приборной панели и системы мультимедиа водителя, а 4-ый для пассажира. Пассажирский монитор специально разработан для использования передним пассажиром для просмотра фильмов, прослушивания музыки, развлечений и т. д.

Дополнительные функции E-HS9: Рулевая колонка электронная, руль многофункциональный с электронной регулировкой. А также присутствует детский режим (заглушает внешние звуки), режим дыма (для курящих клиентов), режим обновления, автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение в случае столкновения, режим распознавания пешеходов, предупреждение о превышении скорости, предупреждение о столкновении, предупреждение о препятствиях в слепой зоне, помощник по обслуживанию полосы, панорамный люк, беспроводная система зарядки, режим памяти на сиденьях, атмосферная подсветка салона, 12 динамиков, Bluetooth, Wi-Fi, USB и т.д.

Автомобиль оснащен водительской, пассажирской, боковыми, задними и поперечными подушками безопасности. Запуск автомобиля осуществляется кнопкой старт/стоп на панели инструментов. Присутствуют 5 режимов вождения. Eco, Comfort, Sport, Custom и Offroad Автомобиль оснащен 360-градусной камерой со съемкой вформате FULL HD. Кроме того, присутствуют углы обзора 2D, 3D и Altitude.