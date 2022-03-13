Российские войска захватили украинский опорный пункт Минобороны РФ
Подразделения российских Воздушно-десантных войск захватили украинский опорный пункт в районе населенного пункта Гута-Межигорская, изъято 10 ракетных комплексов Javelin и другое оружие, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - цитирует Конашенкова ТАСС.