Российские войска разрушили интернат, больницу и школы в Луганской области: есть погибшие

В украинском городе Рубежный российские войска разрушили интернат для детей с нарушением зрения, городскую больницу и три школы, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"В Рубежном российские войска разрушили интернат для слабовидящих "Кришталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты". Под обстрелами погибли четыре человека", - сказал он.

По его словам, обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются, а разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. "Сейчас пылают дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах лежат неразорвавшиеся снаряды. Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая людей", - добавил Гайдай.