Для сотрудников Kapital Bank состоялось мероприятие Bir Design Meetup

Kapital Bank организовал для своих работников Bir Design Meetup с участием привлеченного из-за рубежа специалиста. В мероприятии, которое состоялось 11 марта 2022 года, приняли участие сотрудники, работающие в функциональной области по дизайну и исследованию клиентского опыта.

Лидер функциональной области по дизайну продуктов Роман Павличук рассказал о дизайн-стратегии Kapital Bank, нововведениях, которые будут внедрены в этой сфере в 2022 году, а также поделился с сотрудниками своим профессиональным опытом. Отвечая на вопросы участников мероприятия, Роман также рассказал о новых тенденциях в сфере коммуникаций с клиентами и особенностях современных банковских продуктов.

Роман Павличук — продуктовый дизайнер с международным опытом, специализирующийся на Ecom и Fintech. Руководит дизайн-командами более 10 лет. Будучи лидером команды в «Тинькофф Бизнес», разработал для клиентов дизайн личного кабинета. В 2020 году рейтинговое агентство Markswebb проанализировало удобство и функциональность интерфейса кабинета и присудило ему первое место среди онлайн-банков для предпринимателей.

Следует отметить, что Kapital Bank является одним из крупнейших работодателей финансового сектора страны, в банке на сегодняшний день трудится около 4000 человек. Kapital Bank постоянно реализует различные новые программы и проекты, чтобы способствовать развитию своих сотрудников, улучшению условий их труда.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.