Три премьер-министра едут в Киев
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят сегодня Киев, в их планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении польского правительства.
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят сегодня Киев, в их планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении польского правительства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.