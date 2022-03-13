Российские военные уничтожили ангары с украинскими самолетами и вертолетами

"На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8. Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть Bayraktar TB-2", - цитирует Конашенкова ТАСС.

Он отметил, что российская авиация также поразила за сутки 136 украинских военных объектов: "В том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники".

"Всего с начала проведения "специальной военной операции" уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1 306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 054 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.