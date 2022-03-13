Генштаб Украины назвал потери России за 20 дней войны

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 13 500 военных, 404 танка, 81 самолет и 95 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 15 марта потери россиян составляют:

• личного состава – более 13500 человек,

• танков ‒ 404,

• ББМ – 1279,

• артиллерийских систем –150,

• РСЗО - 64,

• средств ПВО – 36,

• самолетов – 81,

• вертолетов – 95,

• автомобильной техники - 640,

• кораблей/катеров - 3,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.