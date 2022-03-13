Абрамович остался на улице

Бизнес-джет, которым, как считается, летает российский олигарх, имеющий израильское (и португальское) гражданство Роман Абрамович, после кратковременной посадки в Стамбуле приземлился в Москве, передает израильский сайт «Детали» со ссылкой на Flightradar24.

Российский олигарх попал в санкционный список Евросоюза после вторжения России в Украину и вынужден теперь искать пристанище для своего имущества, отмечает израильское издание.

Как уже рассказывали «Детали», частный самолет российского миллиардера в воскресенье, 13 марта, приземлился в Израиле. На следующий же день министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сделал заявление по поводу санкций: «Израиль не будет страной, которая позволит обходить санкции, введенные в отношении России Соединенными Штатами и странами Европы. Министерство иностранных дел координирует этот вопрос вместе с Банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики, управлением аэропортов и другими ведомствами».

Ограничения, введенные Израилем в отношении частных самолетов после российского вторжения, означали, что самолет Абрамовича не мог оставаться в аэропорту более 24 часов. Израильский источник сообщил 12-му телеканалу: «Если олигархи попытаются приходить сюда на яхтах, мы используем военный флот».

Поняв, что в Израиле он не может долго оставаться, в понедельник, 14 марта, Абрамович улетел. На фотографиях из аэропорта «Бен-Гурион» он сидит в VIP-зале с натянутой на подбородок маской.