Что известно о новоизбранном президенте Туркменистана

Центральная избирательная комиссия Туркменистана сегодня сообщила, что на досрочных президентских выборах, состоявшихся в стране 12 марта, победу одержал Сердар Бердымухамедов, за которого проголосовали 72,97% избирателей. Сердар Бердымухамедов, заместитель председателя Кабинета министров страны и сын президента Гурбангулы Бердымухамедова, участвовал в выборах в качестве кандидата от правящей Демократической партии Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде. Единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности "инженер-технолог", в 2011 году - Дипломатическую академию МИД РФ по специальности "специалист по международным отношениям". Доктор технических наук (2015).

В июле-ноябре 2001 года работал главным специалистом в управлении внешнеэкономических отношений Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана. В 2001-2003 годах проходил срочную военную службу.

С 2003 по 2008 год занимал должности главного специалиста основного отдела по плодоовощной промышленности, затем главного специалиста основного отдела по безалкогольному пиву и винной промышленности Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана. В 2008-2011 годах, во время обучения в Дипакадемии МИД России, был советником посла Туркменистана в РФ. В 2011-2013 годах учился в Женеве (Швейцария) в Центре политики безопасности, получил специальность "специалист по европейской и международной безопасности". В эти же годы работал советником постоянного представительства Туркменистана при ООН в Женеве.

В августе-декабре 2013 года занимал должность начальника отдела европейских стран МИД Туркменистана. С 2013 по 2016 год - заместитель директора Госагентства при президенте страны по управлению и использованию углеводородных ресурсов. В 2016-2017 годах возглавлял департамент международной информации МИД Туркменистана.

С 30 марта 2018 года занимал пост заместителя министра иностранных дел Туркмении. В январе-июне 2019 года - заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята, с 17 июня 2019 года по 7 февраля 2020 года - хяким Ахалского велаята. С 7 февраля 2020 года по 11 февраля 2021 года - министр промышленности и строительного производства Туркменистана.

11 февраля 2021 года был назначен заместителем председателя Кабинета министров, который возглавляет его отец, президент Гурбангулы Бердымухамедов. Одновременно занял пост председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана (высший государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам) и вошел в состав Совета безопасности. С 9 июля 2021 года - заместитель председателя кабинета министров страны по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций.

Возглавляет ассоциацию "Туркменские алабаи" (с мая 2020 года) и ассоциацию ахалтекинского коневодства (с апреля 2021 года). Подполковник (2017). Владеет английским и русским языками. Женат, отец четверых детей.