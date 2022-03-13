Украинская артиллерия уничтожила российскую РСЗО
Украинская артиллерия уничтожила реактивную систему залпового огня российских войск, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление Оперативного командования "Север" в Facebook.
"Оборонители Чернигова обнаружили батарею РСЗО российских войск, которая обстреливала жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба", - говорится в сообщении.