Азербайджан и Эмираты подписали документы о сотрудничестве в энергетике

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты договорились о расширении сотрудничества в энергетической сфере, с этой целью в Баку состоялась церемония подписания четырех меморандумов по сотрудничеству в области производства в сфере возобновляемых источников энергии, передает Trend.

Были подписаны документы: меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области комплексной возобновляемой энергетики на море; меморандум о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности; меморандум о взаимопонимании в области производства электроэнергии из твердых бытовых отходов; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.