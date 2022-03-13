Али Асадов: Из Украины в Азербайджан эвакуировано более 9 тысяч человек
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил, что по состоянию на утро 15 марта из Украины эвакуировано более 9,2 тыс. азербайджанских граждан. Об этом он сказал выступая в парламенте с отчетом о деятельности Кабинета министров в 2021 году.
«Принимаются все меры для эвакуации наших соотечественников из Украины, а также для обеспечения их безопасности. На сегодняшний день из Украины эвакуировано 9 246 наших граждан», - сказал Асадов.
Премьер отметил, что процесс эвакуации азербайджанских граждан из Украины продолжается.