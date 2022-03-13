Самый первый в Азербайджане ресторан McDonald’s, расположенный в центре Баку, на площади Фонтанов, вновь открыл свои двери гостям. Открывшийся еще в 1999 году, этот первый McDonald’s в Азербайджане сразу стал одним из самых любимых мест проведения досуга жителей и гостей столицы. Сегодня, после недолгой паузы, связанной с ремоделингом, ресторан вновь приветствует своих гостей.

Пребывание в ресторане стало еще более комфортным. В ресторане работают эксперты по гостеприимству и более сотни работников. Одной из знаковых инноваций в данном ресторане стало внедрение сервиса “обслуживание за столами” — гости заказывают блюда на кассе или киоске самообслуживания, а потом получают свой заказ уже сидя за столами.

Порадовал также и уникальный дизайн обновленного ресторана. В оформлении интерьера использованы элементы из дерева, камня и стекла. По словам представителя компании, новый концепт ресторана направлен на создание еще более удобной и уютной атмосферы, позволяющей нашим гостям наслаждаться вкусной едой, быстрым обслуживанием и общением.

«Мы рады вновь открыть двери самого первого ресторана McDonald’s в Азербайджане. За 23 года у многих с этим рестораном, расположенном в знаковом для Баку месте – на площади Фонтанов, - связано множество приятных воспоминаний. Модернизированный ресторан оснащен оборудованием, отвечающим всем требованиям новейших технологий в пищевой индустрии.

Хочу также отметить, что инвестируя в модернизацию и открытие новых ресторанов, компания также способствует расширению объема локального производства, тем самым внося ощутимый вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана», - подчеркнул представитель компании.