Али Асадов о том, как повлияет на Азербайджан война в Украине

«Есть некоторые факторы, вызывающие обеспокоенность в связи событиями в Украине. Это проблемы, связанные с транспортом и логистикой, повышением цен, импортируемыми товарами и различными запретами». Об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности Кабинета Министров в 2021 году на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что в связи с этим по поручению президента Ильхама Алиева принимаются превентивные меры для оперативной реакции на возникающие вызовы: «Как следствие этого в нашей стране создан необходимый запас основных (продовольственных) товаров и принимаются неотложные меры в связи с дополнительным снабжением».