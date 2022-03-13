Премьер: Азербайджан закупил новое вооружение и военную технику

В прошлом году были приняты необходимые меры по укреплению обороноспособности и военной мощи Азербайджана. Об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер отметил, что с этой целью в прошлом году были закуплены новое вооружение и военная техника, усилена материально-техническая база армии Азербайджана.

Кроме того, по его словам, были приняты важные меры по повышению профессионализма армии, в связи с чем следует особо отметить создание соединения командос.