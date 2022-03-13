Российские военные объекты останутся в Беларуси еще на 25 лет

Белорусские депутаты ратифицировали договор о продлении на 25 лет работы военных объектов России в Беларуси – радиостанции в Вилейке и узла связи системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, передает Sputnik Беларусь.

Проект закона о продлении срока аренды Россией двух военных объектов на территории Беларуси в Овальном зале парламента представил министр обороны Виктор Хренин.

"Они остаются в силе в течение 25 лет, и срок действия продлевается путем заключения нового соглашения", - отметил министр.