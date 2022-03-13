Арарат Мирзоян: Армения признала территориальную целостность Азербайджана...

Переговоры с Азербайджаном вокруг мирного соглашения должны проходить без предварительных условий, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В интервью армянским СМИ он подтвердил, что обнародованные ранее внешнеполитическим ведомством Азербайджана пять принципов и есть переданный Армении документ по нормализации отношений.

«...Что касается... предложений, то обе страны, подписав 8 декабря 1991 года соглашение «О создании Содружества Независимых Государств», уже признали территориальную целостность друг друга и приняли, что не имеют территориальных претензий по отношению друг к другу. Следует отметить также, что отмеченные в предложении пункты полностью не отражают всю повестку имеющихся проблем...» — сказал Арарат Мирзоян.

Говоря о предложениях, касающихся делимитации границ и разблокирования транспортных инфраструктур в Азербайджане, глава МИД Армении заявил, что все договоренности, закрепленные трехсторонними заявлениями от 9/10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, должны быть полностью претворены в жизнь.