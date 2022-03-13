Президента Грузии обвинили в нарушении конституции
Президента Грузии Саломе Зурабишвили правительство страны обвинило в нарушении Конституции в связи с несогласованными зарубежными визитами, передает ТАСС.
По словам представителей правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», Зурабишвили многократно нарушила грузинскую Конституцию, совершая несогласованные с кабмином зарубежные визиты и не подтверждая назначения послов по представлению кабмина Грузии.
«В течение прошедших месяцев не раз состоялись встречи представителей правительства и президента, на которых президенту не раз разъясняли содержание конституции Грузии, однако, к сожалению, безрезультатно. В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшее время обратиться в Конституционный суд в рамках тяжбы о компетенциях и потребовать подтверждение нарушения Конституции президентом Грузии», — сказано в заявлении.