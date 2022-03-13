В Киеве вводят комендантский час на двое суток

«В Киеве вводится комендантский час с сегодняшнего дня с 20:00. Он продлится включительно до 07:00 17 марта». Об этом написал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, это означает запрет на передвижение по городу без спецпропусков.

«Выходить можно только чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии», - призвал Кличко.